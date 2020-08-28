Пристайко назвал три варианта действий по Донбассу

У Украины сейчас есть три варианта действий по Донбассу, но в случае их провала Украине следует временно отказаться от идеи возвращения контроля над регионом. Об этом в интервью Европравде заявил посол Украины в Великобритании и экс-глава МИД Вадим Пристайко.



"А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернемся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались", - отметил Пристайко.



Он считает, что нельзя ставить цель любой ценой вернуть контроль на Донбассе, если для этого надо будет отказаться от движения на Запад.



Эту идею Пристайко предлагал президенту Владимиру Зеленскому. А пока, у Украины есть ти варианта: выполнять минские соглашения, но с критериями их работоспособности, добиваться введения миротворцев ООН хотя бы на линию разграничения.



"Чтобы сорвать его, Россия должна поднять руку и проголосовать против. Если они это сделают, нам остается третий вариант - признать, что на нынешнем этапе мы не можем реализовать свои намерения и восстановить суверенитет на Донбассе", - считает Пристайко.



По его словам, этот третий вариант похож на то, что делала Западная Германия после войны.



При этом это должно быть временное решение, подчеркнул дипломат.

