Китайский конкурент Tesla «взорвал» рынок

Акции китайского производителя электрокаров Xpeng Motors, которая является конкурентом американской компании Tesla, выросли на 41,1 процента (до 22,22 доллара) во время дебюта на Нью-Йоркской фондовой бирже 27 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.



В ходе IPO компания «взорвала» рынок, продав более 99,7 миллиона ​​акций по 15 долларов каждая. Автопроизводитель заработал на этом около 1,5 миллиарда долларов. Первоначально планировалось продать 85 миллионов ценных бумаг по цене от 11 до 13 долларов. До своего дебюта на Уолл-стрит Xpeng привлек 1,7 миллиарда долларов от инвесторов, в том числе от китайских гигантов Alibaba и Xiaomi Corp.



Xpeng пока предлагает только две модели электромобилей: внедорожник G3, выпущенный в 2018 году, и седан P7, дебютировавший в этом году. По состоянию на 31 июля компания поставила клиентам почти 19 тысяч внедорожников и почти две тысячи седанов. Xpeng планирует расширить линейку в 2021 году.



Ажиотаж, который царит вокруг Xpeng, обещает высокий спекулятивный заработок, но несет в себе и повышенные риски, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Эксперт видит причины высокой популярности в том, что компания копирует модельный ряд Tesla как по дизайну, так и по функционалу.



Ранее стало известно, что американский производитель электрогрузовиков Rivian, который называют «ночным кошмаром» главы Tesla Илона Маска, нанял на пост главного инженера бывшего вице-президента Tesla по разработкам Ника Калайджана (Nick Kalayjian).

