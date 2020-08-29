Эксперты определили самое сильное кибергосударство

Специалисты по кибербезопасности из компании IntSights назвали Китай самым сильным кибергосударством мира.



"Китай взял бразды правления в свои руки как выдающаяся мировая киберсила, <...> способная атаковать и разрушать своих экономических и военных противников, одновременно доминируя над более слабыми странами, которые он стремится контролировать", - указано в отчете.



Отмечается, что китайские хакеры используют агрессивный подход к осуществлению киберопераций, чем отличаются от США, России и Израиля. Однако вероятно, что именно это и сделало Китай самым могущественным в киберсфере.



"Специалисты отметили резкие различия в тактике, методах и поведении спонсируемых китайским государством кибергруппировок, а также военных и политических групп за последние несколько лет", - сообщила IntSights.



Таким образом, с помощью кибератак Пекин продолжает получать доступ к политическим секретам и похищать интеллектуальную собственность, в связи с чем США считают КНР главной киберугрозой.

