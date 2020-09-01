"Динамо" узнало соперника в Лиге чемпионов
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" будет преодолевать квалификацию по пути представителей лиг. Потенциальными соперниками киевлян были три клуба - нидерландский "АЗ Алкмар", австрийский "Рапид" и греческий ПАОК. По итогам жеребьевки команде Мирчи Луческу достался АЗ.
Матчи 3-го раунда квалификации пройдут 15-16 сентября. В случае ничейного результата - предусмотрено дополнительное время и серия пенальти.
Победители выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравшие команды - в плей-офф квалификации Лиги Европы.
Источник: Эспресо.ТВ
31.08 14:01