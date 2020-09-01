Рада на четвертой сессии рассмотрит госбюджет на 2021 год, законопроект о референдуме и завершение реформы децентрализации

Верховная Рада IX созыва на четвертой пленарной сессии, которая стартует 1 сентября, рассмотрит государственный бюджет Украины на 2021 год, а также ряд законопроектов, продолжающих начатые ранее реформы, сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в соцсети Facebook.



Среди перечисленных вопросов – принятие законопроектов о государственных символах, принятие во втором чтении законопроекта о всеукраинском референдуме, завершение реформы децентрализации – в частности, принятие законов об укрупнении районов.



Кроме того, Рада планирует рассмотреть законодательство об индустриальных парках и локализации производства, проекты законов о создании виртуальной экономической зоны "Дия Сity", вопросы экономической безопасности и обороны государства, а также продолжить реформу парламента.

