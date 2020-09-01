В киевском метро запустили 4G еще на семи станциях

Три крупнейших мобильных оператора Украины - Киевстар, Vodafone Украина и lifecell совместно с компанией Huawei запустили 4G-связь еще на семи станциях киевского метро и в тоннелях между ними. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Vodafone Украина.



Отмечается, что в понедельник, в частности, 4G появился на станциях: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Палац Украина и Палац Спорту, а также Кловская и Печерская.



Вместе с теми станциями, которые были запущены ранее, 4G-сеть мобильных операторов уже работает на 22 станциях из 46 подземных.



Мобильные операторы планируют покрыть 4G-сетью все станции метро до конца этого года.

