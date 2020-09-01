В Турции рекордное падение экономики из-за пандемии

В Турции во втором квартале 2020 года ВВП упал на 9,9% - это рекордное падение с начала учета показателя в 1998 году. Такие данные опубликовал Институтом статистики Турции (TÜİK), передает Anadolu в понедельник, 31 августа.



В апреле-июне 2020 года ВВП Турции упал на 9,9% на фоне пандемии коронавируса.



"Мы знали, что почувствуем на себе последствия самой катастрофической пандемии за столетие, которая во втором квартале привела к сокращению экономики многих стран мира", - заявил министр финансов Берат Албайрак.



Отметим, что прежде прогнозы экономистов по снижению темпов экономического развитую во втором квартале варьировались от -7% до -15%. При этом до начала пандемии турецкой экономике прогнозировали рост в 2020 году на 5%.

