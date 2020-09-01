Израиль впервые в истории отправил коммерческий рейс в ОАЭ

Впервые в истории израильская авиакомпания "El-Al" отправила самолет из аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, после того, как страны договорились о подписании мирного соглашения.



Об этом в понедельник, 31 августа, сообщило издание "The Times of Israel".



Как отмечается, на борту "Boeing 737-900" находятся высокопоставленные официальные лица США и Израиля. В составе американской делегации среди прочих советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Израильскую делегацию представляет советник по вопросам национальной безопасности Меир Бен-Шаббат.



Отметим, что этот авиарейс является первым в истории прямым коммерческим авиарейсом из Израиля в ОАЭ.

