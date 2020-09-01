В школах разрешается носить самодельные маски - Шкарлет

В школах разрешается носить не только промышленно изготовленные маски, а те, что изготовлены самостоятельно. Об этом исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал на брифинге, передает корреспондент УНН.



"Рекомендовано установить особые условия организации питания учащихся учреждений общего среднего образования и надлежащего режима питьевой воды... Рекомендовано также обеспечить учреждения средствами индивидуальной защиты, средствами обеспечения индивидуальной гигиены и соответствующим оборудованием... Хочу подчеркнуть, что использование медицинской маски, (они - ред.) могут быть не только промышленно изготовлены, но и самостоятельно. Согласно нормативам, это разрешается использовать. При этом это существенно удешевляет процесс индивидуальной защиты", - отметил он.

