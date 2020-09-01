КВНщик Филимонов подтвердил намерение баллотироваться в мэры Одессы

Известный КВНщик Олег Филимонов подтвердил информацию "Страны" о том, что он будет баллотироваться в мэры Одессы.



Об этом в Facebook сообщила журналистка Власта Лазур.



"Филимонов только что в интервью 7-го канала (Одесса) заявил, что идет в мэры Одессы. По его словам, такое предложение ему сделал Владимир Зеленский", - написала она.



Отметим, что ранее "Страна" писала о планах "слуг народа" на местных выборах в Одессе: политсила оформила негласный политический союз с действующим мэром Геннадием Трухановым. Они хотят с его партией создать большинство в горсовете.

