КВНщик Филимонов подтвердил намерение баллотироваться в мэры Одессы
Известный КВНщик Олег Филимонов подтвердил информацию "Страны" о том, что он будет баллотироваться в мэры Одессы.
Об этом в Facebook сообщила журналистка Власта Лазур.
"Филимонов только что в интервью 7-го канала (Одесса) заявил, что идет в мэры Одессы. По его словам, такое предложение ему сделал Владимир Зеленский", - написала она.
Отметим, что ранее "Страна" писала о планах "слуг народа" на местных выборах в Одессе: политсила оформила негласный политический союз с действующим мэром Геннадием Трухановым. Они хотят с его партией создать большинство в горсовете.
Источник: Strana.ua
31.08 15:12
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