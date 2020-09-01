Купить бытовую технику сейчас или отложить покупку на Черную пятницу?

Вторым вопросом после ремонта стоит покупка мебели и электроники. Каждый покупатель хочет сэкономить деньги, но дёшево - это часто некачественно, поэтому приходится годами после ремонта использовать старый холодильник, телевизор и плиту. Но если вы не из тех, кто готов ждать долго, то Чёрная пятница 2020 станет для вас отличным шансом купить всю необходимую технику последних моделей по выгодной цене!

Black Friday в Украине завоевывает все больше доверия покупателей. Магазины готовятся к этому событию с большой ответственностью. Для них это хорошая возможность повысить лояльность постоянных клиентов и привлечь новых. Для покупателей распродажи дают шанс приобрести товары по низкой цене. Охотнее всего к событию готовятся большие торговые центры и известные бренды. Но и маленькие магазины также стараются не отставать.

В Украине, как и в США, период распродаж начинается за несколько дней до Чёрной пятницы и длится ещё 72 часа после неё. Так вторым по значимости днём распродаж стал киберпонедельник - первый день недели после Дня Благодарения. Скидки в этот день могут быть ещё более низкими, чем во все предыдущие. Так магазины дают возможность продлить распродажу для тех, кто не успел сделать покупки раньше. Лучшие предложения от торговых сетей на Черную пятницу 2020 года вы найдёте по ссылке.

Известные магазины делают хорошую скидку на самые дорогие товары. Купить необходимую технику для каждого уголка дома будет гораздо дешевле. В 2020 году скидок стоит ждать в магазинах “Комфи”, “Эльдорадо”, “Алло”, “Фокстрот”, “Эпицентр”. Цены в зависимости от товара могут быть снижены от -20% до -50%.

Одну технику выгодно покупать в одной сети магазинов, другую - в другом. Выбирайте мегамаркеты с бесплатной доставкой и дополнительными бонусами (например, длительная гарантия или дополнительный товар в подарок). Помимо установленных цен, некоторые магазины предлагают дополнительные купоны, при выполнении простых условий.

Обращайте внимание и на онлайн-шопинг, особенно, если ограничены во времени. Хорошие скидки на электронику дарят онлайн-магазины “Розетка”, “Комфи”, “Hotline” и другие. Они предлагают большой выбор товаров и отправляют его почтой по всей Украине. Теперь варочные поверхности, духовки, холодильники телевизоры можно купить из любого уголка страны.

Что важно знать для выгодной покупки в Чёрную пятницу:

составьте список необходимых электротоваров;

выберите товары, модель и цвет;

посетите магазины или сайты, где они представлены;

изучите акционные предложения;

выбирайте торговые сети, которые делают самые выгодные предложения по необходимым вам товарам и отправляйтесь за покупками или заказывайте онлайн.

Выгодные скидки в Black Friday на технику стали абсолютной реальностью. Каждая сеть гипермаркетов хочет удивить вас своим ассортиментом и скидками. Электротовары не стали исключением. Придерживайтесь наших советов по подготовке к Чёрной пятнице, и вы станете счастливым обладателем новой электроники в вашем доме.