У средств против эректильной дисфункции нашли новое применение

Средства против эректильной дисфункции вроде Виагры, передает The Daily Mail, могут повысить показатели выживаемости среди лиц с колоректальным раком. Это доказали сотрудники Лундского университета. В центре внимания оказались ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (PDE5). Они увеличивают кровоток в половом члене, способствуя эрекции.



Данные средства, как показали исследования, снижают риск преждевременной смерти у больных колоректальным раком почти на 20%. Плюс, вероятность смерти от метастазировавшегося рака IV стадии была на 15% меньше. PDE5 обладают противовоспалительными свойствами, а также способностью подавлять опухоли и предотвращать ослабление иммунной системы после операции по удалению новообразования.



Ранее было доказано, что PDE5 могут подавлять рост опухоли у мышей, снижая активность гена PDE5A. Также известно: пациенты с раком толстой кишки со сниженной активностью PDE5A имеют более высокую выживаемость. В рамках последнего исследования ученые проанализировали состояние шведов, у которых был диагностирован рак толстой кишки в период с 2005 по 2014 год.



Из участников более 11300 человек не принимали лекарства от эректильной дисфункции, а более 1100 пациентов - принимали. В течение четырехлетнего периода наблюдения лишь 10,2% пациентов умерли от колоректального рака среди тех, кто принимал лекарство от эректильной дисфункции, по сравнению с 17,5% среди тех, кто его не принимал.



Получалось, что относительный риск смерти от колоректального рака был на 18% ниже среди пациентов, принимавших заявленные лекарства. Риск смерти от метастазов был на 15% ниже в этой группе пациентов. Среди пациентов, перенесших операцию, риски были еще ниже.



Мужчины с раком, которые принимали препараты для лечения эректильной дисфункции и перенесли операцию, имели на 39% сниженный риск преждевременной смерти и на 31% более низкий риск метастазирования. По мнению исследователей, лекарства против эректильной дисфункции подавляют иммуносупрессию (ослабление иммунитета), которая часто вызывается раком и не дает организму бороться с болезнью.

