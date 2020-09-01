ТРЦ «Караван»: выбираем качественную обувь и полезные аксессуары

Современный обувной ретейлер уже не ограничивается небольшой линейкой обуви. Ассортиментная матрица основного товара в магазине или сети многообразная и часто сбалансированная. Не только обувью такие маркеты делают продажи и привлекают клиентов. Линейка товаров в маркетах, открытых в ТРЦ «Караван», позволяет выбрать и купить обувь в Днепре на любой сезон и для любых ножек, а заодно приобрести массу полезных аксессуаров.

Огромный ассортимент – большие возможности для покупателей

Магазины, открывшие свои двери покупателям в торгово-развлекательном центре, конкурируют между собой, потому постоянно пополняют коллекции новой и стильной продукцией, предлагают сезонные скидки, устраивают распродажи, обваливают цены на все коллекции – скидки часто доходят до 20–70% от стартовой цены. Именно в центре покупатели одними из первых смогут приобрести подходящую пару на новый сезон, для чего в линейке товаров подобрана обувь:

летняя – сандалии, босоножки, шлепки, мокасины, балетки и пр.;



осенне-весенняя – кроссовки, туфли, полуботинки, ботинки, полусапожки, пр.;



зимняя – ботинки, сапоги, угги, пр.

В ассортименте магазинов можно выбрать подходящую пару для каждого члена семьи. В линейке товаров женская, мужская, детская, подростковая обувь любого стиля. На полках магазинов ждет своих покупателей продукция спортивная, повседневная, праздничная. Дополнительно магазины и сети (для привлечения покупателей) предлагают приобрести сумки и ремни, кошелки и другую кожгалантерею, рожки, формодержатели, ортопедические товары, дезодорирующие средства. Дополнительно в линейку могут включать шарфы и снуты, трикотажные и кожаные изделия, украшения и средства по уходу за обувью. Нередко покупатели заходят именно за такими товарами, но приобретают еще и обувь.

Секреты выгодных покупок

Чтобы каждая покупка была максимально удачной, покупателям рекомендовано:

посещать магазин чаще – не стоит упускать выгодные предложения;



получить дисконтные карты и стать членом клуба покупателей разных магазинов – такое участие помогает накапливать скидки и не пропускать акции, первыми узнавать о распродажах, получать выгодные предложения на день рождения и праздники;



заглядывать в магазины обуви в начале и в конце сезона, когда остатки коллекций продают по сниженным ценам.

Магазины спешат порадовать своих клиентов, потому о рекламных кампаниях и новых поступлениях сообщают посредством плакатов и вывесок. Чтобы выгодно купить обувь и обновить свой гардероб, достаточно просто быть внимательным.