Мининфраструктуры хочет избавиться от старых маршруток

Министерство инфраструктуры инициирует введение требований к автомобилям, которые обслуживают городские автобусные маршруты общего пользования, с 1 января 2025 года.



Соответствующий проект приказа опубликован на сайте министерства, передают Українськi Новини.



Согласно ему, на городских и пригородных автобусных маршрутах общего пользования перевозки пассажиров с 1 января 2025 года должны выполняться исключительно автобусами класса I в соответствии с правилами Европейской экономической комиссии ООН - автобусы, предназначенные для перевозки сидящих и стоящих пассажиров в количестве более 22 человек, конструкция которых позволяет пассажирам беспрепятственно перемещаться по салону.



Также такие автобусы должны быть приспособлены для перевозки пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп населения, прежде всего тех, которые передвигаются в креслах, а также оборудованы устройствами внешнего звукового информирования о номере и конечной остановке маршрута, звуковыми и визуальными системами в салоне, GPS-трекерами.



При этом количество рейсов, осуществляемых такими автобусами на маршруте до 30 декабря 2024 года, определяется Кабинетом Министров.



Организатором перевозок на автобусном маршруте общего пользования, который проходит в пределах соответствующего населенного пункта (на городских маршрутах), являются исполнительные органы городских, сельских, поселковых советов или местного совета объединенных территориальных общин (ОТО), на межобластных маршрутах - Мининфраструктуры, на внутриобластных - обладминистрации, на пригородных - исполнительный орган городского совета областного, районного центров или местного совета ОТО.



Предусматривается, что обеспечение и организация автобусных перевозок осуществляются организаторами перевозок путем закупки транспортных услуг в соответствии с законодательством о публичных закупках.



Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления обязаны предоставить перевозчикам, осуществляющим льготные перевозки пассажиров, компенсацию и осуществить оплату за предоставленные услуги.



Договор об организации предоставления транспортных услуг между заказчиком и перевозчиком заключается сроком от 10 до 15 лет.



Согласно пояснительной записке, основную долю пассажирских перевозок автомобильным транспортом выполняют частные перевозчики, темпы обновления парка подвижного состава которых не соответствуют потребностям.



Министерство отметило, что большая часть подвижного состава городов Украины - это автобусы вместимостью не более 22 пассажиров, которые эксплуатируются более 10 лет.

