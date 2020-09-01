Комментарии Фокина не отражают официальной позиции украинской делегации в ТКГ - Ермак

Отдельные комментарии относительно амнистии и особом статусе Донбасса, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ОП.



«Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается в тематике. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины», - отметил Ермак.



По его словам, большинство позиций, которые высказал Фокин, "по сути, отражают положение первых и вторых Минских договоренностей".



В то же время руководитель ОП отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления.



Ермак также отметил, что Минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районах.



«Есть четкие красные линии, которые неоднократно очерчивал Президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины», - подчеркнул Ермак.



Ранее Витольд Фокин в интервью изданию strana.ua заявил, что, по его мнению, война на Донбассе прекратится и будут сохранены жизни украинских бойцов при условии предоставления особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей. Также Фокин вспомнил и об объявлении всеобщей амнистии.



Как сообщал Укринформ, 18 августа Президент Владимир Зеленский ввел в состав и назначил первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина.

