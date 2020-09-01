Президент внесет в Раду законопроект об амнистии капиталов - Гетманцев

Президент Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект о "нулевой декларации" (или об амнистии капиталов), сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.



"Кстати, из того, что мы хотим принять, очень важен закон об амнистии капиталов. Его текст уже согласован с президентом и сделан на базе моего законопроекта №1232, внесенного в ВР год назад. В самое ближайшее время ждем внесения законопроекта президентом в ВР", - сказал он в интервью журналу "Новое время".



"То, что уже согласовано, то, что уже есть, то, что уже мы точно должны принять", - добавил Гетманцев.



При этом он уточнил, что осенью не планируется глобальных налоговых изменений - системные изменения будут вступать в силу с 2022 года.



"К сожалению, Минфин не смог до сих пор предоставить нам свое видение системных налоговых изменений, малой налоговой реформы, о которых мы говорили еще зимой. Поэтому, скорее всего, (хотелось бы, чтобы Минфин наконец справился с разработкой налоговых политик) системные изменения будут вводиться в действие уже с 2022 года", - отметил глава комитета.



При этом он указал на то, что в Раде отсутствует консолидированная позиция относительно законопроектов по свободным экономическим зонам и пакету законопроектов о поддержке промышленности.



"Как нет и относительно реформы налогообложения доходов, уменьшения эффективной ставки по налогообложению доходов. Для меня это личный вызов я планировал реализовать эту идею для страны и для бизнеса", - сказал глава комитета.



Ранее законопроект о налоговой амнистии №1232 предлагал механизм добровольного декларирования физлицами сокрытого дохода, ставки налогообложения 5% и 10%, а также сниженную 2,5% при инвестировании в облигации внутреннего государственного займа.



В мае этого года президент указывал, что считает допустимой амнистию отдельных активов за плату ниже 5%.

