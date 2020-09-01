КСУ рассмотрит дело о неконституционности НАБУ

В Конституционном суде Украины (КСУ) приняли постановление, по котором рассмотрение дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" пройдет на открытой части пленарного заседания КС 10 сентября.

Соответствующее постановление №34-у/2020 было принято 28 августа, сообщает "Судебно-юридическая газета" в понедельник, 31 августа.



"КС считает необходимым рассмотреть это дело с участием представителей субъекта права на конституционное представление, Верховной Рады, президента Украины и с привлечением главы Верховного Суда, главы Высшего антикоррупционного суда, генерального прокурора, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, главы Национального агентства по предупреждению коррупции, директора Государственного бюро расследований, и.о. директора НАБУ", - говорится в сообщении.



Напомним, в пятницу, 28 августа, Конституционный суд Украины (КС) опубликовал решение о признании неконституционным указа от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

