Суд в США отклонил запрос о закрытии дела экс-помощника Трампа Флинна

Апелляционный суд столичного округа Колумбия полного состава в понедельник отклонил запрос о закрытии дела бывшего помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сообщила газета The



Решение апелляционного суда позволит окружному судье Эммету Салливану провести новые слушания по делу, несмотря на то, что Минюст США ранее объявил о прекращении уголовного преследования в отношении Флинна.



