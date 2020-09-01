В Украине 2088 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки

В Украине по состоянию на утро вторника выявлено 2 048 заболевших Covid-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.



Днем ранее, 31 августа, был 2 141 инфицированный Covid-19 за сутки, 30 августа сообщалось о 2 096 заболевших, 29 августа был выявлен 2 481 заболевший Covid-19 за сутки, что стало максимальным показателем с начала пандемии, 28 августа было 2 438 заболевших за сутки.



Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро вторника 123 303 человека, выздоровевших – 57 802, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 605 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (262), Одесской (211), Львовской (193), Тернопольской (180), Ивано-Франковской (169) областях и в Киеве (176).



Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 379 подозрений на заболевание Covid-19.

