Шмыгаль дал неутешительный прогноз по COVID-19

В Украине уже в конце сентября - начале октября будет фиксироваться около 3 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире Сніданку з 1+1 во вторник, 1 сентября.



По его словам, рост числа больных COVID-19 может привести к загруженности больниц на более чем 80 процентов.



"Сегодня у нас от 2 до 2,5 тысяч заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, к концу сентября - началу октября эта цифра вырастет к 3 тысячам больных каждый день. Это загрузит больницы более чем на 80 процентов", - сказал Шмыгаль.

