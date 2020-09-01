Шмыгаль назвал условие для открытия границ

Украина может вновь открыть границы для иностранных граждан при спаде новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Но этот спад должен наблюдаться на протяжении двух недель. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы Сніданок з 1+1 во вторник, 1 сентября.



"Когда эпидемия пойдет на спад. Когда мы будем видеть, хотя бы на протяжении двух недель, что эпидемия спадает, тогда можно будет принимать решение про ослабление карантина", – заявил Шмыгаль.



Он добавил, что для открытия границ необходимо любое сокращение прироста новых случаев коронавируса, но точную цифру не назвал.

