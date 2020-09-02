Лукашенко о смене власти: это будет резня

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в случае смены власти в стране может произойти "резня". По сравнению с ней ситуация в Украине после Майдана "покажется цветочками". Об этом он заявил в комментарии журналистам во вторник, 1 сентября.



"Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками. Мы из руин и пепла подняли эту страну", – сказал Александр Лукашенко.



Лукашенко считает, что его поддерживают миллионы людей, а приход к власти других сил угрожает целостности Беларуси.



"Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть". Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", – сказал глава государства.



Он также добавил, что члены Координационного совета оппозиции будут привлечены к ответственности.



