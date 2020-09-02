ВСП отказался отстранить судью Вовка

Высший совет правосудия (ВСП) отказался отстранить судью Павла Вовка (Окружной административный суд Киева) от обязанностей. Антикоррупционные органы просили отстранить его в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом РБК-Украина сообщил источник в ВСП.



По его словам, члены Высшего совета правосудия решили отклонить ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



"ВСП отказал в отстранении Вовка", - сказал источник.



При этом члены совета вернули ходатайство в прокуратуру, поскольку, по их мнению, в нем нет достаточных доказательств того, что Вовк получил статус подозреваемого.

