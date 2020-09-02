Зеленского просят отстранить Фокина от переговоров по Донбассу

Петиция об отстранении экс-премьер-министра Витольда Фокина от работы в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе набрала 8402 голоса по состоянию на вторник, 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные офиса президента.



Для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским обращение должно набрать не менее 25 тыс. голосов. Оно зарегистрировано 31 августа.



"Требуем освободить от должности члена трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольда Фокина в связи с откровенными антиукраинскими заявлениями", - говорится в обращении к президенту.



Ранее Фокин в интервью заявил, что допускает полную амнистию сепаратистов на Донбассе, а также особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей.



18 августа Фокин указом президента назначен первым заместителем главы делегации Леонида Кравчука. Кравчук, комментируя назначение Фокина, сообщил, что тот "хорошо знает Донбасс".

