Захарова: позиция ЕС по Белоруссии нарушает принцип невмешательства во внутренние дела

Решения глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза относительно ситуации в Белоруссии не соответствуют принципу невмешательства во внутренние дела суверенного государства. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном во вторник на сайте дипведомства.



"На встрече министров иностранных дел стран ЕС обсуждались текущие события в Белоруссии. С сожалением отмечаем, что Евросоюз не удержался от попыток оказать воздействие на ситуацию в этой братской нам стране. Вместо сдержанности и такта, столь необходимых для создания условий для широкого национального диалога, предпочтение отдано задействованию нелегитимных односторонних санкций", - говорится в комментарии.



Кроме того, продолжила официальный представитель МИД РФ, "все громче звучат призывы к наращиванию финансовой подпитки белорусских оппозиционных структур, в том числе получающих содействие в соседних с Белоруссией странах Европы". "Это идет вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, зафиксированным в Хельсинкском акте", - подчеркнула она.



В этой связи Захарова выразила надежду, что Евросоюз "приведет свои внешнеполитические установки в соответствие с этим и другими основополагающими принципами общеевропейской безопасности".



Неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза прошла в Берлине 27-28 августа этого года.



