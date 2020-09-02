В Украине зафиксировано максимальное количество заболевших Covid-19 за сутки - 2 495 человек

В Украине по состоянию на утро среды выявлено 2 495 заболевших коронавирусным заболеванием Covid-19 за сутки, что стало максимальным показателем с начала пандемии, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.



1 015 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 51 – скончался.



1 сентября сообщалось о 2 088 заболевших, 31 августа - о 2 141 заболевшем Covid-19 за сутки, 30 августа сообщалось о 2 096 заболевших, 29 августа был выявлен 2 481 заболевший Covid-19 за сутки, что было прежним максимальным показателем с начала пандемии.



Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро среды 125 798 человек, выздоровевших – 58 817, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 656 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (204), Тернопольской (201) областях.



Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 678 подозрений на заболевание Covid-19.

