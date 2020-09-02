Шмыгаль ожидает роста экономики Украины во II полугодии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает роста экономики во втором полугодии 2020 года. "По итогам года наш прогноз остается "минус" 4,8% ВВП. Но "минус" 11% во втором квартале означает, что во втором полугодии должен быть рост", - сказал Шмыгаль в интервью The Page.

По его словам, правительство планирует в следующем году продлить существующие программы поддержки бизнеса и разработать новые.



"И мы по всем параметрам – по наполнению бюджета, по экспорту, по импорту, по сельскому хозяйству – видим хорошие статистические показатели. Мы видим, что и средний, и малый бизнес, и крупные корпорации сегодня имеют сбалансированную ситуацию", - указал Шмыгаль.

