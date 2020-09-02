Фокин должен в Раде объяснить свою позицию по Донбассу – нардеп

Верховная Рада должна пригласить заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первого премьер-министра независимой Украины (1991-92) Витольда Фокина, чтобы он объяснил свои заявления об урегулировании ситуации в Луганской и Донецкой областях, считает народный депутат от фракции "Слуга народа" Олександр Качура.



"Это очень важно. Я считаю, что мы не должны, как страус, в песок прятаться, и просто где-то он что-то сказал, и нет никакой реакции. Парламент должен пригласить - я не говорю о вызвать, но в случае, если его назначил президент, значит вызвать - чтобы он предоставил объяснения, что он имел в виду по этому поводу, и какой он видит алгоритм с высоты своего опыта урегулирования мира в ситуации, которая сложилась на Донбассе", - сказал Качура журналистам в среду.



Он отметил, что выскажет это требование на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду.



"Сегодня Фокина вряд ли мы увидим, потому что я пока что не получал официальной реакции от руководителя комитета. Потому я сегодня еще публично озвучу на заседании комитета - у нас есть такая возможность - поставлю требование, чтобы все-таки господин Фокин, поскольку к предмету ведения нашего комитета относятся вопросы законопроектов, которые касаются урегулирования мира в Донецкой и Луганской областях... мы должны услышать его позицию. Мы должны услышать все-таки позицию Фокина, как гражданина Украины и выходца с Донецкой области, потому что он говорит, что это личная позиция, и позицию члена Трехсторонней контактной группы, чтобы он дал свои объяснения, как он видит", - пояснил Качура.



Ранее Фокин в интервью изданию strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

