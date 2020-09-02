Серена Уильямс побила рекорд US Open

23-кратная победительница турниров серии Grand Slam американка Серена Уильямс успешно преодолела первый раунд Открытого чемпионата США по теннису (US Open), обыграв свою соотечественницу Кристи Анн со счетом 7:5, 6:3.



По информации ESPN, Уильямс установила рекорд турнира по количеству выигранных матчей в женском разряде в Открытой эре: для экс-первой "ракетки" мира это уже 102-й победный поединок на US Open, передает Укринформ.



У оставшейся позади американки Крис Эверт, которая завершила игровую карьеру в 1989 году, 101 успешный матч.



В следующем круге Серена Уильямс сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

