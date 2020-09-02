США отказались разрабатывать вакцину от коронавируса под эгидой ВОЗ

США не будут участвовать в усилиях международной коалиции по поиску и распространению вакцины от коронавируса, поскольку в этом участвует Всемирная организация здравоохранения.



Как передаёт Укринформ, об этом сообщает ВВС.



США не присоединятся к 172 другим странам, участвующим в инициативе ВОЗ по "обеспечению равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после того, как они будут лицензированы и одобрены".



Официальный представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что США "будут продолжать привлекать наших международных партнеров, чтобы победить вирус, но нас не будут сдерживать многосторонние организации, находящиеся под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая".



Как напоминает издание, президент США Дональд Трамп подверг критике реакцию ВОЗ на вспышку коронавируса, обвинив организацию в предвзятом отношении к Китаю, где были зарегистрированы первые случаи вируса.



