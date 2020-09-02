Кравчук отреагировал на заявление Фокина по Донбассу

Руководитель украинской делегации на переговорах в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал слова своего коллеги по ТКГ Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всей территории Донбасса.



Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



Он назвал заявление Фокина его личным мнением, добавляя, что тот не советовался и не обсуждал его с делегацией.



"Имеет ли право Фокин говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но, если его позиция не соответствует, допустим, закону, принятому ВР, то он не может эту позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин, а он заместитель председателя делегации, член делегации Украины в ТКГ", - сказал Кравчук.



По словам первого президента, дальнейшую судьбу Фокина на переговорах будет решать Владимир Зеленский.



"Этот вопрос будет обсужден на заседании нашей делегации, я думаю, люди выскажутся по этому поводу. Фокин объяснит, почему он именно такую избрал тактику, позицию, и это не наше решение. Это решение главы государства. Фокин назначен на эту должность указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею", - заверил он.



Кравчук резюмировал, что не может единолично решать этот вопрос, поскольку это не его компетенция.

