Житомирский клуб выгнал футболиста, который играл в "ЛНР"

Житомирское "Полесье" расторгло контракт с игроком Алексеем Лобовым.



Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".



Ультрас житомирского клуба узнали, что у футболиста скандальное прошлое. До 2013 года Лобов был игроком алчевской "Стали", а после начала войны на Донбассе остался на оккупированной территории и выступал в чемпионате "ЛНР".



По информации сайта Footballfacts, Алексей Лобов сменил четыре клуба (прим. - в период 2013-2016), которые выступают в чемпионате непризнанной республики. Позже он переехал в Краматорск и с 2017-го года играл в местном "Авангарде".



Ультрас пригрозили руководству решительными действиями, если Лобов останется в клубе. Ответ боссов житомирского клуба не заставил себя долго ждать. Директор "Полесье" Владимир Загурский сообщил, что клуб расторг арендное соглашение с полузащитником.

