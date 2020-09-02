Если киевляне продолжат пренебрегать правилами карантина, то не избежать инфекционного взрыва - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что предприниматели и посетители кафе и ресторанов начали пренебрегать правилами безопасности и в Киеве возможен "инфекционный взрыв".



Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции.



"Не носят маски. Перестали дезинфицировать помещения. Немало заведений работают после разрешенного времени и с толпами людей. А потом все спрашивают - откуда такая негативная динамика распространения вируса. Да и кто на нее влияет, скажите?! Если так будет продолжаться, - нам не избежать инфекционного взрыва", - подчеркнул Кличко.



Он отметил, что за прошедшую неделю группы контроля за соблюдением противоэпидемических правил осуществили 380 проверок столичных заведений общественного питания, торговли, рынков. Составили 67 протоколов о нарушениях.

