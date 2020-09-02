Украинцев хотят заставить платить за котов, собак и попугаев

Украинцам придется регистрировать всех домашних животных через частных посредников в случае принятия Верховной Радой законопроекта №3796 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, содержащимися в неволе". Об этом сообщила общественная организация Лига антитраста в соцсети.



По ее данным, зарегистрированный в июле законопроект №3796 может расширить перечень животных, которых необходимо поставить на учет: не только крупный рогатый скот, но и домашних питомцев - собак, кошек, попугаев и даже хомяков.



"Регистрация будет проходить через частных посредников, которые вряд ли будут заниматься такой деятельностью бесплатно, и, чтобы поставить на учет, вам нужно будет этим "прокладкам" заплатить деньги", - подчеркивают в Лиге антитраста.



Эксперты обратились в Национальное агентство предотвращения коррупции и Антимонопольный комитет с призывом дать свои выводы по данному законопроекту.



