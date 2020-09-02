В приложении "Дія" появится электронная подпись

В мобильном приложении "Дія" появится квалифицированная электронная подпись. Это позволит идентифицировать украинцев удаленно, без личного присутствия.



Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.



На сегодняшнем заседании правительство одобрило экспериментальный проект по реализации электронной подписи "Смарт-Дія". Такая подпись будет действовать в течение короткого периода времени, что гарантирует высокий уровень безопасности.



"Смарт-Дія" позволит подписывать документы, получать административные, финансовые и коммерческие услуги прямо со смартфона. Удаленная идентификация будет осуществляться на основе данных в Едином государственном демографическом реестре и единой информационной системе МВД, а также с помощью технологии распознавания лица FaceID.



В течение полугода эти данные будут использоваться для формирования краткосрочной КЭП. А после завершения срока нужно будет снова проходить идентификацию с помощью приложения.



Предполагается, что услугой смогут воспользоваться около 8 млн украинцев с биометрическими паспортами и смартфонами с NFC-модулем

