Литва приняла широкий план помощи белорусам

Власти Литвы приняли план помощи белорусам, который охватывает различные области. Об этом в среду, 2 сентября, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в Twitter.



В частности, белорусам упростят получение литовских виз и поступления в вузы.



"Сегодня правительство Литвы утвердило специальный план поддержки населения Беларуси, направленный на оказание помощи жертвам репрессий, содействие обучению белорусов в литовских университетах, содействие получению национальных виз и интеграции на литовский рынок труда", - сообщил министр.



В свою очередь, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что помощь будет охватывать самые разные области - финансовую поддержку Европейского гуманитарного университета, стипендии на обучение в Литве, а также оказание медицинских и реабилитационных услуг жертвам репрессий.



Кроме того, в план помощи входит создание более благоприятных финансовых и коммерческих условий для белорусского бизнеса в Литве. В то же время планируется пригласить компании информационных технологий и специалистов в этой сфере, чтобы упростить выдачу виз гражданам Беларуси.

