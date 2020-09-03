В Польше сократили срок обязательного карантина до 10 дней

Со 2 сентября в Польше сокращают период прохождения коронавирусного карантина и меняют правила изоляции.



Об этом сообщает "Польское радио", передает Еспресо.Захид.



Со среды, 2 сентября, обязательный карантин в Польше уменьшили с 14 до 10 дней, а время самоизоляции будет зависеть от клинического состояния инфицированной коронавирусом человека. Во вторник министр здоровья Польши Адам Недзельський подписал документы о внесении этих изменений. Представитель Минздрава Войцех Андрусевич сказал, что изоляция инфицированных бессимптомных пациентов будет завершаться через 10 дней. Лица, которые будут находиться в изоляции, смогут тоже получить онлайн-консультацию от врача:



"На 7 день все больные получат SMS от Минздрава информации о необходимости воспользоваться онлайн-консультацией врача. Если во время этой консультацииу врача не будет других рекомендаций, от изоляции нас освободят на 10 день в случае бессимптомного пациента, и чаще всего на 13 день - в случае пациента с симптомами, но это может быть также 16 или 19 день", - отметил Войцех Андрусевич.



Как отмечается в сообщении, "согласно новейшим медицинским и экспертным данным, через 10 дней, если мы не имеем симптомов в случае бессимптомных пациентов, возможность заражения крайне низкая, поэтому такое решение".

