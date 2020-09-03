Госдолг США превысит объем ВВП в следующем фингоду

Госдолг США может превысить объем ВВП страны в 2021 финансовом году, что будет отмечено впервые со времен Второй мировой войны.



Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO), госдолг будет равен 100% ВВП или превысит этот показатель в финансовом году, стартующем в октябре, в связи с огромными бюджетными расходами на программы поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



Таким образом, США встанут в один ряд с Японией, Италией и Грецией, где объемы госдолга выше, чем ВВП.



В текущем году, по оценкам CBO, госдолг США составит 98% ВВП, что также является максимумом со времен Второй мировой войны.



Рост заимствований правительства США пока не вызывает недовольства инвесторов и не сказывается на возможностях Вашингтона в плане дальнейшего привлечения средств на долговом рынке, пишет The Wall Street Journal. Спрос на US Treasuries, которые считаются высоконадежным инструментом, остается высоким.



Уже во втором квартале 2020 года госдолг США превысил объем ВВП на фоне резкого роста бюджетных расходов и снижения налоговых поступлений. Однако превышение госдолгом размера годового ВВП будет отмечено впервые более чем за 70 лет. В последний раз такая ситуация была зафиксирована в 1946 году, после нескольких лет финансирования военных операций. Тогда госдолг составил 106% ВВП.



Правительство США, сравнивая борьбу с пандемией коронавируса с последствиями войны, направило порядка $2,7 трлн на разработку и тестирование вакцин, оснащение больниц, а также меры поддержки бизнеса, домохозяйств, властей штатов и регионов, с марта текущего года.



Тем временем доходы федерального бюджета США в период с апреля по июль сократились на 10% по сравнению с тем же периодом предыдущего года в связи с существенным снижением экономической активности в стране из-за карантинных мер, а также массовых сокращений.



Госдолг США на конец второго квартала составлял уже $20,5 трлн по сравнению с $17,7 трлн на конец марта, увеличившись на 16% всего за три месяца, свидетельствуют данные Минфина США. Объем американского ВВП во втором квартале снизился на 9,5%, в результате чего госдолг составил 105,5% ВВП по сравнению с 82% ВВП в первом квартале.



По мнению экономистов, падение ВВП во втором квартале могло бы стать гораздо более существенным, если бы власти США не пошли на беспрецедентное бюджетное стимулирование.



Растущая долговая нагрузка США является предметом дебатов в Конгрессе при обсуждении вопроса о том, какой размер дополнительной помощи гражданам и бизнесу может выделить страна.

