Лукашенко заявил о вмешательстве в дела Беларуси со стороны Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на обстановку в стране в большей мере влияет внешнее вмешательство во внутренние дела страны. По его словам, в этом участвует Украина. Об этом сообщает "БелТА".



Лукашенко заявил, что беларуские власти реагируют на "любые негативные телодвижения в адрес Беларуси".



"Оно (вмешательство, - ред.) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую заявил, что происходит на границе", - заявил он.



По его словам, самое важное - "не допустить разжигания в Минске какого-то пожара".