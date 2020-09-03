В Индии прирост новых случаев коронавируса за сутки превысил 83 тыс

В Индии за минувшие сутки зарегистрировано более 83,8 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщается в твиттер-аккаунте Минздрава страны.



Вместе с тем отмечается, что за последние 24 часа в стране было осуществлено рекордное количество тестирований на коронавирус - более 1,1 млн.



Таким образом, подобный прирост новых случаев стал одни из самых больших, выявленных в одной отдельно взятой стране, за все время пандемии коронавируса.



Наиболее сложная ситуация по-прежнему складывается на юге страны - в штатах Андхра-Прадеш, Тамилнад и Карнатака.



С начала вспышки COVID-19 в Индии зафиксировано 3,8 млн случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю страна занимает третью строчку, уступая Бразилии и США. Около 67 тыс. человек скончались в Индии впоследствии заражения инфекцией.

