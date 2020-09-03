Рада разблокировала получение 1,2 млрд евро от ЕС

Верховная Рада не смогла отменить свое решение, которым было ратифицировано кредитное соглашение с Евросоюзом о предоставлении кредита на 1,2 млрд евро макрофинансирования. Об этом сообщает ZN.ua в четверг, 3 сентября.



Указано, что за соответствующий проект постановления проголосовали лишь 48 народных депутатов, при необходимых 226.



"При принятии парламентом указанного решения были допущены нарушения ряда требований Конституции Украины и регламента Верховной Рады Украины относительно процедуры принятия парламентом законов", – говорится в пояснительной записке к проекту постановления об отмене решения.



Авторы постановления утверждали, что во время заседание 25 августа народные депутаты высказали ряд замечаний к содержанию законопроекта о ратификации соглашения. Однако, в нарушение норм регламента, указанные замечания были проигнорированы.



Напомним, 25 августа Верховная Рада утвердила меморандум по кредиту ЕС на сумму до 1,2 млрд евро. Тогда закон №0063 поддержали 248 народных депутатов и предполагалось, что первый транш в 600 млн евро будет получен в ближайшее время.



Как известно, Украина и ЕС подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро 23 июля. Программа рассчитана на 12 месяцев.



Ранее условия меморандума опубликовал нардеп от Слуги народа Даниил Гетманцев.

