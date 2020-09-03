Нардепы изменили календарный план четвертой сессии ВР
Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №4026 о внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Так, согласно предлагаемым изменениям предусматривается:
28 сентября - заседание Согласительного совета;
29 сентября - пленарные заседания,
30 сентября - пленарное заседание. Работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях;
1 октября - пленарные заседания;
2 октября - час вопросов к правительству. Пленарное заседание. Самостоятельная работа народных депутатов Украины, связанная с осуществлением депутатских полномочий;
неделя с 19 по 23 октября - работа с избирателями.
Источник: УНН
13:39