В Киеве из-за аварии обесточены полторы тысячи домов

В Киеве произошла авария на подстанции Приорская, в результате обесточены сотни домов в четырех районах города. Об этом сообщила Киевская горгосадминистрация в четверг, 3 сентября.



Указано, что на подстанции аварийно отключился трансформатор. В связи с этим возможно отсутствие света и низкое давление в водопроводе. По оценке специалистов, электроснабжение восстановят через 30-40 минут.



"Без электроснабжения оказались около 650 жилых и 800 частных домов на Виноградаре. В зоне отключения дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Подольском районах", – говорится в сообщении.



Также сообщается, что после восстановления подачи электроэнергии работники водного хозяйства наладят работу насосного оборудования, чтобы обеспечить нужное давление в водопроводной сети.

