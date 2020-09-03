Рада снова не определилась с членами комиссии в конкурсе на должности в САП

Верховная Рада Украины провалила проект постановления №3898 об определении представителей ВРУ в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает корреспондент УНН.



Так, нардепы должны были определить семь представителей ВРУ в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Добавим, что вообще в комиссии будет 11 человек, из которых 7 должны быть представители парламента.

