Франция планирует перезапуск экономики на €100 млрд

Во Франции правительство представило проект плана перезапуска экономики в 100 млрд евро на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает BFMTV в четверг, 3 сентября.



Документ был обнародован премьер-министром Жаном Кастексом после месяцев консультаций с экономистами, профсоюзами и другими заинтересованными сторонами. Этот пакет экономической помощи может стать самым дорогим планом страны, так как 100 млрд евро составляют около 4% ВВП Франции.



Среди приоритетов плана - восстановление промышленности, так называемый "энергетический переход" и поддержка занятости.



В частности, на восстановление промышленности предлагают выделить 35 млрд евро. Это предусматривает снижение налогов для бизнеса (в среднем на 10 млрд в 2021 и 2022 годах), релокализацию некоторых предприятий и инновации.



Цель состоит в том, чтобы деньги, которые сейчас инвестированы в поддержку рабочих мест и создание новых, через пять лет вернулись в виде роста ВВП. Именно поэтому правительство решило поддержать предприятия, а не оказать прямую помощь домохозяйствам.



В свою очередь на блок по энергетическому переходу выделяют 30 млрд евро. Сюда входит термомодернизация зданий, расширение использования водорода и стимулирование экологических видов транспорта, в том числе через улучшение сети велодорожек. Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэра считает, что эти инвестиции "окупятся" через 10-15 лет.



Наконец, на блок поддержки занятости предлагают направить 28 млрд евро. Он включает также поддержку трудоустройства молодежи, которая в этом году выйдет на рынок труда, и создание в целом 160 тысяч рабочих мест в 2021 году и еще 240 тысяч в 2022 году. В то же время несколько сократят адресную помощь домохозяйствам, которые больше всего пострадали от кризиса.

