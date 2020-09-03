«Хорошее здоровье на Интере»: как победить варикоз?

«Хорошее здоровье на Интере»: как победить варикоз?

В эфир вышел выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» о варикозе. От этой болезни страдает 60% людей во всем мире, большинство из них – женщины. Наследственность, высокие каблуки, беременность, большие нагрузки на ноги могут спровоцировать развитие заболевания. Как уберечься от него и что делать тем, кто уже с ним столкнулся? О профилактике и методах лечения варикоза ведущий Александр Лукьяненко расспросил экспертов программы: сосудистого хирурга, врача-флеболога Бориса Коваля, кардиологa Иннy Ковалевy и диетологa Екатеринy Кондратюк.

«Термин «варикоз» происходит от латинского varix «вздутие», – рассказывает Александр Лукьяненко. – Варикозное расширение вен свидетельствует об ослаблении венозной стенки. Тогда работа вен нарушается, кровь начинает циркулировать хаотично, поступая в поверхностные сосуды, и появляются характерные «паучки» – извилистые вены, которые выступают на поверхности кожи. Варикозное расширение вен часто диагностируют у людей среднего и пожилого возраста, однако довольно часто заболевание обнаруживают у 40% женщин и 10-20% мужчин старше 18 лет».

Первые проявления варикоза похожи на обычную усталость в ногах, а последствия могут оказаться тяжелыми. В группе риска – все, кто подвергается чрезмерным нагрузкам на ноги или, наоборот, вынужден длительное время находиться в сидячем положении. Кроме того, склонность к варикозному расширению вен обуславливается генетически, а также характерна для людей с лишним весом.

«Заподозрить у себя варикоз можно по тяжести в ногах, которая ощущается к вечеру, чувству распирания и жжению в нижних конечностях, объясняет флеболог Борис Коваль. Обязательно обращайте внимание на выпирающие вены и узелки на ногах. В этом случае необходимо обратиться за консультацией к врачу. Отсутствие своевременного лечения чревато последствиями – такими, как тромбофлебит (воспаление вены), тромбозы и хроническая венозная недостаточность. Особенно опасно возникновение тромбов в венах, пораженных варикозом. Если запустить заболевание, тромб может попасть в глубокие вены и достичь сердца, что приводит к фатальному исходу».

На ранних этапах заболевания хороший эффект дает лечебный компрессионный трикотаж. Он механически сдавливает больные вены, создает для них дополнительный каркас, благодаря чему предотвращает их растяжение и ускоряет ток венозной крови, защищая от образования тромбов. «Носить такие гольфы, чулки, колготы придется каждый день, продолжает врач-флеболог. Надевать их при варикозе абсолютно необходимо, если предстоит провести долгие часы стоя или сидя. Подбирают трикотаж с учетом размеров и стадии заболевания, ведь разные этапы варикоза требуют разной степени компрессии».

При выраженных и запущенных признаках варикоза требуется хирургическое вмешательство: удаление расширенных вен или же их склерозирование специальными препаратами. «Если следовать рекомендациям и применять профилактические мероприятия, то на время можно отдалить операцию. Однако это не восстановит поврежденные сосуды, уточняет Борис Коваль. Если вы хотите избавиться от измененных сосудов, придется прибегнуть к инвазивному лечению – склеротерапии, лазерному удалению венозной сетки и другим хирургическим методам. К счастью, современное оборудование позволяет выполнять указанные процедуры быстро, безболезненно и эффективно».

По мнению специалистов, лучшая профилактика варикоза – удобная обувь, правильный режим дня и сбалансированное питание.

Предотвратить варикоз помогут 5 простых правил.

1. Больше двигаться. Движение заставляет кровь циркулировать активнее. «На здоровье ног хорошо влияют плавание и ходьба босиком, говорит флеболог Борис Коваль. Даже если нет возможности заниматься полноценно, всегда найдется минутка чтобы подвигать пальцами ног, приподняться на носочках пару десятков раз или сделать «велосипед». При сидячей работе нужно каждые два часа вставать и ходить 5-10 минут или прямо сидя делать простую гимнастику для ног».

2. Давать ногам отдых. «Устали – полежите с приподнятыми ногами (на 15-20 см выше уровня сердца). Даже стоя периодически переминайтесь с ноги на ногу, перекатывайтесь с носков на пятки. И забудьте о позе сидя «нога на ногу», – советует Борис Коваль.

3. Носить удобную обувь. «Оптимальная высота каблука – 2-3 см, продолжает врач-флеболог. – Обувь на шпильках – только в редких случаях».

4. Не переедать. «Нужно есть меньше жирной рафинированной пищи, больше клетчатки – такой рацион защитит от хронических запоров, провоцирующих варикоз, говорит диетолог Екатерина Кондратюк. – В состав ежедневного рациона питания должно входить не менее 300 граммов овощей и фруктов, рыба и морепродукты, а также продукты, богатые магнием, например, орехи. Кроме того, в ежедневном меню обязательно нужны витамины С и Р, ведь именно они защищают сосуды от ломкости. Они содержатся в цитрусовых, сладком перце, смородине, луке, петрушке и укропе».

5. Сбросить лишний вес. «Лишние килограммы – это лишняя нагрузка для сосудов ног и сердца», – предупреждает кардиолог Инна Ковалева.

Выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» о варикозе – https://youtu.be/_mCGflbwsQ0

Смотрите «Хорошее здоровье на Интере» и будьте здоровы! Ток-шоу выходит со вторника по пятницу в 13:20 на телеканале «Интер».