Растительные продукты скрывают в себе опасные соединения

Эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский, передает "Радио Спутник", призывает с осторожностью выбирать растительные продукты питания. Дело в том, что отдельные растения особенно активно накапливают токсические вещества, включая пестициды.



"Сегодня в различных продуктах очень много содержится остаточных накопительных пестицидов. Особенно осторожно надо быть с овощами и фруктами. Сегодня очень часто даже фермеры выдают свою напичканную до предела пестицидами продукцию за натуральную. Натуральнее некуда, когда в ней столько ядов.



Больше всего остаточных химикатов может быть в горохе и семечках подсолнечника, а, следовательно, и в подсолнечном масле. Это связано с тем, что перед уборкой горох и подсолнух обрабатывают специальными реагентами. На растения выливают яды, для того, чтобы сохранить урожай. Бобы и семечки могут раньше времени растрескаться. Этот процесс называется десикация. Причем яды могут вылить за неделю, а то и за пару дней до уборки урожая", - говорит Любоведский.



Он рекомендует искать горох, который выращен в условиях органического сельхозпроизводства, а подсолнечное масло покупать только у проверенных производителей. В целом так называемые фермерские продукты не означают их исключительную пользу. Увлекаться ими не стоит, по словам Любоведского, в особенности, если нет гарантий, что производитель соблюдает все санитарные нормы.

