Вышел трейлер финала сериала "Сверхъестественное"

Трейлер заключительных эпизодов пятнадцатого сезона шоу Сверхъестественное опубликован на YouTube-канале The CW Network. Последние серии будут выходить с 8 октября по 19 ноября.



Братьям Винчестерам (актеры Джаред Падалеки и Дженсен Эклс) предстоит главная в их жизни битва. Вся сила Зла объединится против них.



Также поклонникам сериала помимо заключительной, двадцатой серии пятнадцатого сезона, представят и специальный эпизод.



Напомним, что финал саги был сдвинут из-за пандемии COVID-19.



Показ сериала начался 13 сентября 2005 года. Всего мистический сериал содержит 320 серий.





