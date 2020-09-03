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- Вышел трейлер финала сериала "Сверхъестественное"
Вышел трейлер финала сериала "Сверхъестественное"
Трейлер заключительных эпизодов пятнадцатого сезона шоу Сверхъестественное опубликован на YouTube-канале The CW Network. Последние серии будут выходить с 8 октября по 19 ноября.
Братьям Винчестерам (актеры Джаред Падалеки и Дженсен Эклс) предстоит главная в их жизни битва. Вся сила Зла объединится против них.
Также поклонникам сериала помимо заключительной, двадцатой серии пятнадцатого сезона, представят и специальный эпизод.
Напомним, что финал саги был сдвинут из-за пандемии COVID-19.
Показ сериала начался 13 сентября 2005 года. Всего мистический сериал содержит 320 серий.
Источник: Корреспондент
13:31