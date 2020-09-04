В РФ заявили о прогрессе по Союзному государству с Беларусью

Россия и Беларусь значительно продвинулись в переговорах о будущем Союзного государства. Об этом в четверг, 3 сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Интерфакс.



Он сообщил, что все ключевые министры правительства России приехали в Минск, для обсуждения повестки дня.



"У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", - сказал Мишустин.



Он сообщил, что стороны обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности.

