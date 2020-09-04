При тушении пожаров в Луганской области погиб военный

Во время тушения пожаров в Луганской области погиб украинский военнослужащий. Его тело обнаружили под завалами блиндажа.



Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.



Сообщается, что во время ликвидации пожара погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.



"Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают побратимы, в то время как они тушили пожар, который стремительно приближался к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", - говорится в сообщении.



Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.



Отметим, сегодня министр обороны Украины Андрей Таран сообщил об исчезновении военного, который помогал в тушении пожара.

